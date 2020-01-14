Трамп собирается потратить $7,2 млрд в 2020 году на строительство стены с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен в 2020 году направить дополнительные $7,2 млрд на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на данные американской администрации, сообщают «Известия».

Средства будут направлены на возведение 1,4 тысячи километров заграждений к весне 2022 года. При этом к концу этого года планируется установить участок в штате Аризона стоимостью около $400 млн.

Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией и распространением наркотиков было одним из ключевых пунктов предвыборной программы Дональда Трампа. В середине февраля он ввёл режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию проекта, который вызывает большие споры в американском обществе. Оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

Протяжённость американо-мексиканской границы составляет 3,14 тысячи километров. На данный момент завершено строительство 122 километров ограждения.