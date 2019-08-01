Трамп предложил помощь России в тушении лесных пожаров в Сибири

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил РФ помощь в тушении лесных пожаров в Сибири, со ссылкой на пресс-службу Кремля пишет «Интерфакс».

Отмечается, что Путин поблагодарил Трампа за предложенную помощь и при необходимости обещал ею воспользоваться. При этом в Кремле подчеркнули, что в Сибири уже создана авиагруппировка для борьбы с пожарами, но, по данным МЧС, есть проблемы с дозаправкой и размещением самолётов и вертолётов.

По сообщению пресс-службы, Путин расценил предложение Трампа как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном могут быть восстановлены полноформатные отношения. Кроме того, стороны в ходе разговора договорились продолжать контакты как по телефону, так и при личных встречах, заключили в Кремле.

Напомним, из-за лесных пожаров режим ЧС введён в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии. Дым от пожаров дошёл до Казахстана и Монголии, а общая площадь пожаров достигла 3 млн га. При этом некоторые удалённые лесные пожары, если они не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, не тушат — по утверждению местных властей, затраты на их тушение в разы превышают возможный ущерб от огня.

Жители РФ создали петицию с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за ситуации с лесными пожарами. На момент публикации новости её подписали почти 850 тысяч человек.