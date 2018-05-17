Трамп поручил подготовить новые санкции против России из-за договора о ракетах

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план введения дополнительных санкций против России из-за несоблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Поручение, опубликованное на сайте Белого дома, дано в соответствии с требованиями закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год, госсекретарь займётся им в координации с министрами обороны и торговли США, а также директором национальной разведки.

Санкции могут быть направлены на лиц, ответственных за невыполнение Россией положений ДРСМД, включая высокопоставленных чиновников российского правительства. Среди возможных мер называются блокировка активов, запрет на въезд в США и любые другие санкции, которые президент сочтёт уместными.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между США и СССР в декабре 1987 года, он действует бессрочно. США обвиняют Россию в нарушении положений договора с 2014 года, Кремль называет эти обвинения ошибочными.

Напомним, США ввели санкции в отношении России весной 2014 года после присоединения Крыма. С тех пор санкционные меры неоднократно ужесточались. В апреле 2018 года после очередного расширения санкционного списка США в Госдуму был внесён законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», который был принят в первом чтении.