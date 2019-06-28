Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы 2020 года

На саммите G20, который сейчас проходит в Осаке, состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты обсуждали Сирию и разоружение.

«Говорили о международных делах, затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе, говорили и про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай, и достаточно обстоятельно поговорили по разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ.

На пресс-конференции в начале встречи Трамп заявил, что ему необходимо многое обсудить с Путиным, «включая торговлю, вопросы разоружения и вопросы протекционизма». Лидер США был уверен, что встреча на саммите G20 «принесёт много позитивных результатов». Президент России согласился с собеседником и добавил, что намерен продолжать то, о чём они ранее договаривались на встрече в Хельсинки.

На вопрос журналистов, будет ли Трамп просить Путина о невмешательстве российской стороны в предстоящие в 2020 году выборы в США, оба президента улыбнулись, и Трамп официально попросил Путина не вмешиваться в выборы.

Встреча двух государственных деятелей продлилась 1 час 20 минут.