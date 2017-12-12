Трамп подписал директиву о возобновлении лунной программы 

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о космической политике, которая предусматривает партнёрство с частным сектором для возвращения людей на Луну, а в перспективе — осуществление марсианской миссии, сообщают «Ведомости».

«Директива, которую я сегодня подписываю, переориентирует американскую космическую программу на исследования и открытия человеком. Это знаменует собой важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долгосрочного исследования», — сказал Трамп на церемонии подписания в Белом доме.

Он пообещал, что в результате новой космической программы космонавты из США не только «поставят свой флаг и оставят свои следы» на Луне, но и заложат основу для «возможной миссии на Марс» и, в своё время, для полётов «ко многим другим мирам». Вице-президент Майк Пенс пообещал, что при Трампе «Америка снова войдёт в космос на всех фронтах».

При подписании директивы присутствовали побывавшие на Луне астронавты Базз Олдрин, который высадился вторым после Нила Армстронга, и Харрисон Шмидт, ставший двенадцатым и пока последним человеком, находившимся на Луне.

Цели, заявленные в новой директиве, будут учтены в бюджетном запросе NASA на 2019 финансовый год, подчёркивает космическое агентство. Существовавшая ранее лунная программа США была свёрнута администрацией экс-президента Барака Обамы.

Компания SpaceX Илона Маска ранее заявляла о планах отправки космического аппарата на Марс в 2018 году. По оценке NASA, SpaceX может потратить на исследование красной планеты около $300 млн. Россия планировала отправить космический аппарат программы «Луна-глоб» на Луну в ноябре-декабре 2019 года, рассказывал в 2016 году и.о. гендиректора НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский.