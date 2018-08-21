Трамп назвал условие снятия санкций с России

Вашингтон может снять с России санкции в том случае, если Москва будет с ним сотрудничать, заявил Reuters президент США Дональд Трамп.

По его словам, речь может идти о сотрудничестве по таким вопросам, как ситуация в Сирии и на Украине.

Ранее The Wall Street Journal писал о том, что Белый дом заканчивает работу над новым пакетом санкций в отношении трубопровода «Северный поток — 2» и что он будет готов в ближайшие недели. Эти санкции могут коснуться компаний, которые занимаются укладкой труб для газопровода, а также банков и компаний, которые финансируют работы.

Первые санкции в отношении России США ввели в 2014 году после присоединения Крыма к России. В данный момент в американский Конгресс внесены новые законопроекты, ужесточающие ограничения в отношении России из-за предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. В этих поправках говорится об ограничениях на операции с новым российским госдолгом, а также запрете на использование доллара для нескольких государственных банков.

Помимо этого, США планируют ввести в отношении России санкции в рамках закона о противодействии использованию химического оружия из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Эти ограничения могут затронуть экспорт в Россию продукции двойного назначения, а в дальнейшем — почти весь экспорт и импорт из страны.