Традиционный зимний автоквест в Качканаре «Евраз: гонка-60» собрал рекордное количество участников

В минувшую субботу, 11 марта, в Качканаре прошёл очередной зимний автоквест «Евраз: гонка-60», приуроченный к 60-летнему юбилею ЕВРАЗ КГОК. В этот раз интеллектуальная гонка собрала рекордное количество участников: 29 команд и 130 человек.

В итоге быстрее и умнее всех оказалась качканарская команда «Ясен пень», которая смогла завершить все испытания и добраться до финиша за 1 час 51 минуту. Ребята принимают участие в автоквесте ЕВРАЗа уже не первый раз, но победить удалось только сейчас.

Примечательно, что почти всю игру в лидерах шла тагильская команда «Уха F.A.M.I.L.Y.», победители прошлогоднего автоквеста в Качканаре, однако на последнем вопросе тагильчане замешкались, заняв в итоге лишь 3-е место.

«Наша великолепная троица снова навела суету. Нет, нам не лень в свой заслуженный выходной покинуть тёплые постельки и выдвинуться в прекрасное далёко навстречу приключениям. Для нас это уже добрая традиция, которой мы максимально стараемся не изменять. В 2018 году мы впервые приняли участие в автоквесте именно в Качканаре. Было странно, ничего не понятно, но очень захватывающе и интересно, мы приехали к финишу первые... с конца. Именно с этого началось наше восхождение на “автоквестовый Олимп”. С того времени мы набрались опыта, отточили мастерство и умение работать чётко и слаженно, но это никогда не мешает нам тупить и на корню отсекать правильные маршруты, потому что они, по нашему мнению, too easy. Погодные условия были вообще “пушка”, я думала, что мы точно где-нибудь потеряем бампер или сядем на пузо, а наша гонка закончится, не успев начаться. Но мы вывезли всё и буквально выгрызли (как “известную горную породу”, чтоб ей неладно было ) свою почётную бронзу!» — написала участница команда «Уха F.A.M.I.L.Y.» Виктория Богданова на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: страница Виктории Богдановой во «ВКонтакте» Фото: страница Виктории Богдановой во «ВКонтакте» Фото: страница Виктории Богдановой во «ВКонтакте» Фото: страница Виктории Богдановой во «ВКонтакте»

Серебряным призёром гонки стала качканарская команда «Семейка Адамс».

Уже традиционно победители и призёры автоквеста получили денежные подарки в размере 10, 7 и 5 тысяч рублей за 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. Кроме того, все участники мероприятия получили памятные презенты от партнёров мероприятия. В этом году ими стали компании: автошкола «Автовек», туристическое агентство «Мир путешествий», выпечка на заказ «Maffin House», студия красоты Татьяны Дружининой, магазин «Энергия света», компания «Квадрат», доставка бургеров «Полный фарш», кинотеатр «Киноплекс», салон цветов и кофе «Аромат», сеть быстрых ресторанов «Фудисон» и салон обуви «M-RNB». Все награды вручил директор по социальным отношениям ЕВРАЗ КГОК Андрей Вахрамеев.