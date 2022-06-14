Традиционный конкурс «Мастер года» в Нижнем Тагиле в этом году пройдёт сразу в четырёх номинациях 

Нижнетагильский музей-заповедник приглашает тагильских художников и любителей принять участие в XXIII городском конкурсе имени Худояровых на звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству». Творческий конкурс пройдёт в выставочных залах музея-заповедника с октября по декабрь 2022 года.

В этом году своё мастерство смогут показать мастера по художественной обработке металла, обработке дерева и камня, а также мастера лаковой росписи по металлу. Приём работ продлится с 23 августа по 25 сентября. Один конкурсант может представить не более пяти работ, выполненных в течение последних 5 лет. Произведения можно приносить в музей-заповедник по адресу Ленина, 1, кабинет 103. Оргкомитет будет работать с 10:00 до 16:00, выходные дни — воскресенье и понедельник. Телефон для справок: 8 (909) 002-13-52.

«Участниками конкурса могут стать как жители Нижнего Тагила, имеющие специальное художественное образование, студенты высших и средних учебных заведений, обучавшиеся по художественным специальностям, так и народные умельцы-любители. Также работы могут представить творческие коллективы», — рассказали «Афише МС» организаторы конкурса.

Конкурс «Мастер года» проводится в Нижнем Тагиле по инициативе управления культуры и музея-заповедника «Горнозаводской Урал» с 1999 года. Каждый раз он посвящён одному из народных промыслов.