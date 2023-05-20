Топ-10 интересных площадок «Ночи музеев — 2023» в Нижнем Тагиле от «Афиши МС»

20 мая в Нижнем Тагиле пройдёт акция «Ночь музеев». Много мастер-классов, лекций, экскурсий, интерактивных мероприятий, игр, театрализаций, квестов и концертов в этом году подготовили музеи города. «Афиша МС» выбрала топ-10 самых интересных площадок, а полный список можно найти на сайте акции.

ЭКСКУРСИЯ

Выставочные залы музея-заповедника (Ленина, 1)

16:00–16:40 — «Такие близкие животные».

Приходите узнать истории из жизни зверей, птиц и насекомых — обитателей наших уральских лесов, а также поучаствовать в познавательной викторине!

МАСТЕР-КЛАССЫ

Музей природы и охраны окружающей среды (Ленина, 1а)

16:00–18:00 — «Дом для микробов» (6+).

Научитесь одному из способов выращивания микроорганизмов.

Историко-технический музей «Дом Черепановых» (Верхняя Черепанова, 1)

19:00–20:00 — «Как оживить рисунок?» (6+).

Мультфильмы любят все, но мало кто знает, как они устроены и из чего состоят. Загляните в тёмную комнату и мультипликационную мастерскую, в которых совершаются настоящие чудеса по оживлению нарисованных картинок и где вы сами сможете стать мультипликатором.

ИНТЕРАКТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Историко-технический музей «Дом Черепановых» (Верхняя Черепанова, 1)

16:00–17:00 — «Волшебство театра теней» (0+).

Удивительное явление, создаваемое светом и тенью, рождает искусство театра теней. Создайте свой персонаж и станьте участником спектакля-импровизации, где балом правят тени.

КВЕСТ

Выставочные залы музея-заповедника (Ленина, 1)

18:00–23:00 «Нижний Тагил музыкальный» (6+).

Вы познакомитесь с историей музыкальной культуры Нижнего Тагила.

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ

Мемориально-литературный музей А. П. Бондина (Красноармейская, 8)

20:00–21:00 — «Жить!», спектакль от театральной студии «Маленький театр» (16+).

Спектакль «Жить!» поставлен режиссёром Татьяной Захаровой по пьесе Людмилы Петрушевской «Изолированный бокс». Это не просто спектакль, это разговор со зрителем на трудную, закрытую тему, в которой нет нейтрального, есть только «+» или «–». Это спектакль про боль, про себя, про спасение и преодоление. После просмотра у зрителей будет возможность поделиться своими впечатлениями с актёрами и задать им интересующие вопросы.

ЛЕКЦИЯ

Историко-краеведческий музей (Ленина 1)

20:00–20:40 «Рассвет тагильского кинематографа» (12+).

Каким был первый синематограф в Нижнем Тагиле? Какие кинотеатры в советское время были особенно любимы зрителями и какие фильмы там демонстрировались? Интерактивная лекция унесёт вас в далёкие годы, когда одним из важнейших искусств являлось кино, а посещение кинотеатров было настоящим праздником.

КОНЦЕРТЫ

Мемориально-литературный музей А. П. Бондина (Красноармейская, 8)

18:30–19:30 «Концерт камерного ансамбля «Демидов-камерата» (12+).

Тагильский ансамбль «Демидов-камерата», удостоенный звания «Лучший оркестр» на Международном фестивале Поля Мориа в 2015 году, подарит незабываемые впечатления. Насладитесь мастерством исполнения произведений классической музыки в доме писателя Алексея Бондина.

Музей природы и охраны окружающей среды (Ленина, 1а)

19:00–21:00 «Погружение» (0+).

Насладитесь звуками этнических музыкальных инструментов с театром звука «Погружение».

ИГРА

Историко-краеведческий музей (Ленина, 1)

21:00–22:00 «Торг уместен. Ну, как там с деньгами?» (12+).

Как купцы сколачивали своё состояние? Так ли это было просто? Предлагаем проверить! Попробуйте себя в роли купца, приумножьте своё богатство, но будьте осторожны: лучше вкладывать свои деньги с умом.