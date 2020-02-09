Толпа неизвестных в медицинских масках ворвалась в квартиру жителя Екатеринбурга и избила его

В Европейском микрорайоне Екатеринбурга вечером 7 февраля толпа неизвестных ворвалась в квартиру на улице Колокольной и избила хозяина жилья и его гостя. Лица нападавших скрывали медицинские маски. При этом они ничего не взяли из квартиры.

Как пишет Е1.ru, в момент ЧП в помещении находились четыре человека. В квартиру семья переехала всего месяц назад. Хозяйка квартиры считает, что нападение на её мужа было совершено по ошибке.

«Отдыхали дома, приехала сестра мужа с парнем, к нам в дверь постучали, мы по глупости открыли. В квартиру ворвались 10–15 человек в медицинских масках, на вид люди нерусские, избили мужчин и сбежали», — рассказала изданию супруга пострадавшего Анна.

К приезду полиции нападавшие успели скрыться. Охранник дома рассказал, что видел троих человек в масках и две машины, дежурившие возле дома.

Медики зафиксировали у супруга Анны множественные ушибы, а также подозрение на перелом носа, челюсти и рёбер.