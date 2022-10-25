Только с применением видеосъёмки или в присутствии двух понятых. Утверждены новые правила медосвидетельствования водителей

Правительство РФ утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

С 1 марта 2023 года проверку можно будет проводить только с применением видеосъёмки или в присутствии двух понятых. Основаниями для освидетельствования водителя могут быть запах алкоголя, нарушение речи и координации движений, изменение окраски кожных покровов, неадекватное поведение.

Как следует из текста документа, средства проверки на состояние опьянения должны соответствовать утверждённым стандартам. Если водитель откажется от теста на наличие в крови алкоголя или когда прибор не выявит его содержания, но у правоохранителей останутся подозрения, что водитель пьян, его направят на медицинское освидетельствование. Также эту процедуру должны будут пройти водители, не согласившиеся с результатами проверки, проведённой сотрудниками ГИБДД.