«Только для чиновников»: в Госдуме прокомментировали возможность перехода на сокращённую рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России в настоящее время неосуществим, заявил «Интерфаксу» первый зампред комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко.

«Путь, который обсуждается [переход на четырёхдневную рабочую неделю], он для России не актуален, необходимо сокращать не дни, а часы. Нам нужно идти по пути постепенного сокращения рабочего времени, а вот эта идея перейти на четырёхдневную рабочую неделю, я не верю в её реальность на нынешнем этапе», — заявил Тарасенко.

Депутат полагает, что переход на «четырёхдневку» возможен только для чиновников, на предприятиях резко повысить производительность труда невозможно. Он отметил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю отстаивает Международная организация труда (МОТ), которая уповает на внедрение робототехники.

«У нас ещё не настолько проведена роботизация, чтобы данная тема стала актуальной. Более того, у нас есть проблема в том, что в экономику приходит меньше людей из-за демографической ямы, которая имеет место быть в настоящее время в РФ», — сказал Тарасенко.

Ранее, 11 сентября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил изменение трудового законодательства с целью гибкого регулирования количества рабочих часов и дней, а в некоторых случаях — сокращения рабочей недели до четырёх дней. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента обсудит такую идею.

В понедельник, 16 сентября, «Известия» сообщили, что Минтруд может внедрить в тестовом режиме четырёхдневную рабочую неделю на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности труда.