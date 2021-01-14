Происшествия

«Точка невозврата была уже через 6 минут». История тагильчанки, пострадавшей от банковских мошенников

14.01.2021 14:07
«Точка невозврата была уже через 6 минут». История тагильчанки, пострадавшей от банковских мошенников

В конце марта 2020 года тагильчанке Веронике Луговской на сотовый телефон начали поступать звонки с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и рассказал, что кто-то пытается оформить на её имя кредит и для предотвращения этого надо продиктовать код из СМС-сообщения, которое ей пришло.

«Для отвлечения внимания меня попросили продиктовать код задом наперёд. В тот момент это действительно сбивает с толку и внушает чувство какой-то безопасности, — говорит Вероника. При разговоре я предлагала приехать к ним в банк и на месте решить возникшие проблемы, на что получила ответ, что банк сейчас не работает в связи с пандемией коронавируса». 

Вероника практически сразу поняла, что её обманули. Многие жертвы мошенничества узнают о том, что попались на уловку злоумышленников, только когда им начинают звонить из банка с вопросами о пропущенных платежах. Вероника же, поняв, что совершила ошибку, в течение нескольких минут позвонила в банк «Хоум кредит» и обо всём рассказала. 

«По телефону несколько разных сотрудников банка в голос меня уверяли, что переживать больше не о чем, что я всё правильно сделала, что сразу же позвонила в банк, и заверили меня, что оба оформленных на меня кредита они успели отменить. Но уже на следующий день оказалось, что кредиты всё-таки оформлены, а все деньги уже были переведены на счета в “Кредит Урал Банк” (“КУБ”) и отменить ничего нельзя», рассказывает женщина. 

Оформление двух кредитов на общую сумму около 200 тысяч рублей и перевод денег на другие счета, по словам Вероники, заняли 6 и 19 минут. 

«Точка невозврата была уже через 6 минут. На мои возмущения о том, почему кредиты на такие суммы выдаются с такой молниеносной скоростью и с такой слабой проверкой личности, мне в банке ответили, что я являюсь проверенным вкладчиком банка и в таких случаях процедура выдачи проходит быстрее», поясняет Вероника. 

Согласно порталу banki.ru, с марта 2020 года от данной мошеннической схемы пострадали более 40 клиентов «Хоум Кредит Банка». Мошенники звонят клиентам банка, представляются сотрудниками службы безопасности и разными способами уговаривают продиктовать им код из сообщения, после чего оформляют на людей кредит и все средства выводят на карты третьих лиц.

На следующий день Вероника подала заявление в полицию, было возбуждено дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», но никаких результатов правоохранительные органы пока не добились. Также Вероника подала иск о признании договоров по кредиту недействительными. Дело рассматривали в декабре 2020 года в московском суде, который встал на сторону банка и обязал выплатить все пропущенные платежи и пени более 400 тысяч рублей. Адвокату Вероники удалось подать жалобу на нарушение прав его подзащитной и добиться рассмотрения апелляции.

Через некоторое время после суда Веронике пришли письма от банка, в которых сумма долга называется уже не кредитом, а задолженностью перед банком, которую надо погасить в течение месяца. В противном случае банк отдаст долг коллекторам. 

Сейчас Вероника ожидает рассмотрения судом её апелляции, дата пока не назначена. Она создала во «ВКонтакте» паблик для людей, также пострадавших от действий мошенников. 

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