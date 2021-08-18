Тилль Линдеманн станет хедлайнером военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»

Фронтмен знаменитой группы Rammstein Тилль Линдеманн примет участие в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» 4–5 сентября, сообщается на официальном сайте фестиваля.

Само музыкальное мероприятие будет проведено в формате COVID-free.

«Линдеманн — автор сборников стихов Messer ("Нож"), In stillen Nächten ("В тихой ночи"), снялся в 8 фильмах. Принимал участие в работе над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев", записав кавер советской песни "Любимый город"», — говорится на сайте фестиваля.

Фестиваль «Спасская башня» — музыкально-театрализованное представление, сочетающее военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров из разных стран и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.