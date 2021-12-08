TikTok вошёл в тройку самых популярных соцсетей у свердловчан

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцcетей на Среднем Урале, обогнав «Одноклассники». Первое место занимает «ВКонтакте», второе — Instagram. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей социальных сетей в 2021 году.

За год совокупный объём информации, приходящейся на эти ресурсы, удвоился. В Свердловской области доля потребляемого трафика «ВКонтакте» составила 34%, что на 4% больше общероссийского показателя. У Instagram — 32%, далее следует TikTok с долей 24%. Меньше всего трафика в регионе уходит на Facebook.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok — в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok — 225 Мб. Самая активная аудитория у «ВКонтакте» — ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok — 35%.