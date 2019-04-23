Tesla представила полноценный автопилот и сервис роботакси (ВИДЕО)

Илон Маск на мероприятии Tesla Autonomy Day представил полноценный автопилот Tesla, а также сервис роботакси, пишет TJournal.

Маск объявил, что Tesla получит разрешения для полностью самоуправляемых машин в 2020 году.

Автопилот Tesla будет работать за счёт нового программно-аппаратного модуля Full Self-Driving (FSD) Hardware 3, процессоры которого оптимизированы для работы с нейросетями, а все системы, включая видеокамеры и питание, задублированы.

Внедрение нового модуля позволит машинам Tesla передвигаться из точки А в точку Б по шоссе и городским улицам, а также распознавать разметку, светофоры, знаки, людей, животных, ДТП, мусор и другие объекты. На момент публикации заметки электромобили компании могут ездить в автоматическом режиме только на шоссе.

По словам Маска, любая часть нового модуля может отказать, но электромобиль продолжит ехать благодаря полному дублированию. Глава Tesla пояснил, что вероятность полного отказа системы ниже сердечного приступа у водителя. Система работает на основе данных о 70 миллиардах километров пути, собранных всеми автомобилями Tesla. По словам Маска, это позволяет предусмотреть случаи, недоступные для симуляции вручную. Электромобили Tesla смогут предсказывать, например, подрезания: автопилот «заметит», что соседний автомобиль приближается к разделителю полосы без включения указателя поворота, и выберет подходящую траекторию движения.

По задумке Tesla, использование встроенных датчиков позволит сделать технологию доступной массам и дооборудовать автомобили после 2016 года без полноценного автопилота. В компании пообещали бесплатную замену оборудования владельцам старых машин. На новых электромобилях установка полного автопилота будет опциональной и обойдётся в 5 тысяч долларов.

На Tesla Autonomy Day также представили сервис Tesla Network, который позволит владельцам электромобилей сдавать их в аренду другим водителям в неиспользуемое время. К 2020 году Tesla смогут работать в режиме роботакси. Компания будет брать комиссию в размере 10% от заработанных машинами денег. По подсчётам экспертов, водители смогут получать до 500 долларов в месяц. Владельцы смогут решать, когда делиться машиной, и ограничивать круг клиентов друзьями или членами семьи. Кроме того, компания сможет использовать автомобили, бывшие в лизинге, для собственного парка роботакси, предварительно удалив из них педали и руль.