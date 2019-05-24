Тереза Мэй с 7 июня уйдёт в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдёт в отставку 7 июня, пишет Reuters.

«У меня вызывает и будет вызывать глубокое сожаление то, что я не смогла осуществить Brexit», — заявила премьер.

Предполагается, что Мэй продолжит руководить правительством, пока консерваторы не найдут ей замену.

Заявление Мэй накануне анонсировала The Times, одной из причин газета назвала нежелание правительства поддержать новый вариант сделки по выходу Великобритании из ЕС. Мэй предлагала свои варианты Brexit, однако парламент отклонял её предложения.

Напомним, 15 ноября 2018 года кабинет министров Великобритании принял соглашение по выходу из ЕС. 11 апреля Европейский союз и Великобритания согласовали перенос Brexit до 31 октября 2019 года, Мэй согласилась на предложение.