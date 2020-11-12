«Теперь я могу не переживать из-за ЕГЭ». Пять школьников из Нижнего Тагила выиграли по 1 млн рублей на обучение

11 школьников из Нижнего Тагила побывали на финале всероссийского конкурса «Большая перемена». Событие проходило в начале ноября в международном детском центре «Артек», на него съехались 600 способных детей со всей страны. Пять одиннадцатиклассников из нашего города выиграли по миллиону рублей и двое старшеклассников — по 200 тысяч рублей. Журналист АН «Между строк» пообщалась с двумя миллионерами из Нижнего Тагила.

Дмитрий Свахин учится в школе № 75/42, его подруга Алина Перевощикова — в пятой. Ребята познакомились в загородном лагере и дружат уже несколько лет, несмотря на то, что они очень разные. Дима разговорчивый парень, подумывает о профессии журналиста, а Алина занимается рисованием, не любит быть в центре внимания и хочет стать переводчиком.

Обоих подростков поучаствовать в конкурсе «Большая перемена» попросили мамы. Ребята отнеслись к просьбе несерьёзно, потому что не верили, что реально пройти дальше отборочного этапа и тем более выиграть миллион рублей.

Сначала нужно было пройти несколько виртуальных этапов: написать эссе о себе, выполнить присланное задание. Дима попросил помощи у друзей и сделал ролик о профессии будущего, его героиней стала дизайнер Нижнетагильского музея изобразительных искусств Влада Брагина. Алина работала самостоятельно. Она решила сделать исследование о домашнем насилии в России.

В конце сентября ребята уже отправились на полуфинал в Тюмени. Всего из Нижнего Тагила туда попали 27 школьников. А на финал, который проходил в «Артеке» в начале ноября, Дима и Алина поехали в компании девяти ребят из Тагила.

По словам одиннадцатиклассников, программа в «Артеке» была очень насыщенной. Участников ждали тренинги, мастер-классы, тренировки, встречи со спортсменами, артистами. Особенно запомнились Диме и Алине концерты Клавы Коки и рэпера Мота.

«Были огромные эмоции, что мы прошли в финал. 600 лучших детей страны приехали в “Артек”, и мы были в их числе. Я учусь не очень хорошо, есть у меня тройки, и здорово, что конкурс был нацелен не на оценки, а на то, умеет ли человек нестандартно мыслить, есть ли у него лидерские качества. Конкурс дал огромный опыт и массу знакомых по всей России, дал веру в себя. Сказать честно, я в себя вообще не верил до этой осени. Я не понимал, чего я вообще стою, я мало в чём преуспел. Но оказалось, что моё умение организовать людей, работать в команде многого стоит», — говорит Дмитрий.

Пройдя все этапы конкурса, достойно выступив в финале, Дмитрий Свахин и Алина Перевощикова получили гранты в 1 млн рублей. Деньги они смогут потратить на оплату обучения в вузе, курсы и даже на свой стартап.

«Приятно осознавать, что теперь я могу не переживать из-за ЕГЭ, что я в любом случае смогу поступить в вуз. Причём не стыдно будет, если поступлю платно, потому что ты сама этого добилась. Я совсем не хотела участвовать в конкурсе из-за того, что не уверена в себе. Для меня сама поездка в Тюмень была стрессом, я плакала, когда мне сказали, что я прошла в полуфинал. Я боялась общаться с людьми, проявлять себя», — признаётся Алина.

«Самый большой плюс этого конкурса заключается в том, что победителем мог стать ребёнок, который, казалось бы, не подходит на роль лидера. На сменах в Тюмени и “Артеке” ребята раскрылись, между ними не было соперничества, они работали в команде, делились своими знаниями друг с другом. Из Нижнего Тагила в финал вышли 12 человек, но из-за бюрократических проволочек, связанных с пандемией, смогли поехать только 11. Для нашего города это очень крутой результат. Мы здесь соперничаем с Екатеринбургом», — говорит мама Димы Ольга Свахина, учитель русского языка и литературы школы № 75/42.

И Дима, и Алина планируют уехать из Нижнего Тагила после школы. Дима подумывает об учёбе в Екатеринбурге, потому что не хочет уезжать далеко от дома. А Алина выбирает между вузами Петербурга и Казани. По словам ребят, в Нижнем Тагиле мало возможностей для молодёжи, а ещё здесь плохая экология и нет интересных мест для отдыха.