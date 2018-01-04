Тело общественника Фёдора Пономарёва нашли в лесу

04.01.2018 15:29
Тело общественника Фёдора Пономарёва нашли в лесу

Недалеко от Полевского тракта обнаружили тело Фёдора Пономарёва, художественного руководителя театра «Явь», руководителя общественного движения «Легендарный край». Как сообщает портал Е1.ru, 1 января 36-летний многодетный отец пошёл укладывать спать одного из четырёх детей, после чего исчез. К поискам подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт». 3 января в лесном массиве рядом с Полевским трактом было найдено тело Пономарёва. Без отца остались четверо детей: двое сыновей в возрасте 12 и 15 лет и две дочки 6 и 2 лет.

«По факту обнаружения трупа организована доследственная проверка, пишет Е1.ru со ссылкой на следственное управление СКР по Свердловской области. Будет проведён осмотр тела, места происшествия, опрошены родственники. Тело мужчины будет направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти».

Актёр и режиссёр Фёдор Пономарёв знаком тагильчанам как автор акции «Звезда Героя». Впервые она была проведена 7 мая 2016 года. В рамках акции жители города создали из гвоздик пятиметровую Звезду Героя, высшую награду времён СССР, и установили её у подножия Лисьей горы в память о погибших в Великой Отечественной войне солдатах.

Фото: 
страница Фёдора Пономарёва в соцсети «ВКонтакте»
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