Тело общественника Фёдора Пономарёва нашли в лесу

Недалеко от Полевского тракта обнаружили тело Фёдора Пономарёва, художественного руководителя театра «Явь», руководителя общественного движения «Легендарный край». Как сообщает портал Е1.ru, 1 января 36-летний многодетный отец пошёл укладывать спать одного из четырёх детей, после чего исчез. К поискам подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт». 3 января в лесном массиве рядом с Полевским трактом было найдено тело Пономарёва. Без отца остались четверо детей: двое сыновей в возрасте 12 и 15 лет и две дочки 6 и 2 лет.

«По факту обнаружения трупа организована доследственная проверка, — пишет Е1.ru со ссылкой на следственное управление СКР по Свердловской области. — Будет проведён осмотр тела, места происшествия, опрошены родственники. Тело мужчины будет направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти».

Актёр и режиссёр Фёдор Пономарёв знаком тагильчанам как автор акции «Звезда Героя». Впервые она была проведена 7 мая 2016 года. В рамках акции жители города создали из гвоздик пятиметровую Звезду Героя, высшую награду времён СССР, и установили её у подножия Лисьей горы в память о погибших в Великой Отечественной войне солдатах.