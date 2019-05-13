Телеканал «Звезда» на похоронах Доренко взял «интервью» у умершей в 2015 году артистки Елены Образцовой

Телеканал «Звезда» взял комментарий о смерти Сергея Доренко у народной артистки СССР Елены Образцовой, которая якобы посетила несостоявшиеся похороны журналиста и пообщалась с прессой, пишет «Дождь». При этом народная артистка умерла 12 января 2015 года.

Материал «Образцова рассказала, на какие компромиссы шёл Доренко в своей работе» появился на сайте телеканала в воскресенье, 12 мая. В тексте артистка «отметила», что Доренко никогда не шёл на компромиссы и руководствовался в своей профессиональной деятельности только правдой.

«Низкий ему поклон и вечная память», — «добавила» она.

На данный момент новость с сайта «Звезды» уже удалена, её также нельзя найти в кэшах Google и «Яндекса», однако она есть в поисковой выдаче «Яндекса».