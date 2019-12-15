Телеканал «Россия 1» вырезал из эфира слово «протесты» в песне группы «Би-2» (ВИДЕО)

На телеканале «Россия-1» вышел эфир вручения музыкальной премии «Виктория». Во время номера группы «Куртки Кобейна», в составе которой выступали музыканты «Би-2», Леонид Агутин и певица Manizha, телевизионщики вырезали из эфира слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах». Внимание на это обратил «Дождь».

«Угадайте, какое слово вырезали на 01:25. И простите за звук в целом — как вы понимаете, его делали не мы», — написали участники «Би-2» на своём ютуб-канале.

Изначально куплет с вырезанным словом должен был звучать так так:

«Если чуть светлей проспекты И нежней протесты Юношей в пуловерах»

В пресс-службе ВГТРК объяснили РИА «Новости», что телеканал «Россия 1» получил телеверсию от организаторов премии «Виктория» и «никаких вмешательств в материал не производил».