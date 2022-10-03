Телеканал «Реальный Тагил» закрывается во второй раз 

Директор ООО «РВК» Александр Соловьёв сообщил о прекращении трансляций телеканала «Реальный Тагил» и информационного вещания на радиостанциях. Помимо этого, закрылась и бесплатная газета «Тагилка».

По словам медиаменеджера, работать в сложившейся ситуации, выражая альтернативную повестку, чревато определёнными последствиями. При этом сайт телекомпании и соцсети продолжат свою работу.

«Вопрос по сокращению штата у нас не стоит, мы как раз активно набираем сотрудников на все направления. Мы сейчас в большей степени будем реализовывать бизнес-проекты в интернете. Наша компания — одна из крупнейших в Свердловской области в своём сегменте, СМИ было одним из направлений, но не самым главным. Мы не ставили задачу сделать из нашего СМИ бизнес, мы хотели создать независимое издание. В сегодняшней ситуации проводить такую жёсткую информационную политику, в том числе с критикой власти всех уровней, которую мы проводили раньше, не совсем уместно и правильно, это чревато определёнными последствиями, мы это понимаем», — рассказал АН «Между строк» Александр Соловьёв.

Также Соловьёв уточнил, что это не полное закрытие: телеканал просто приостанавливает свою работу «до лучших времён».

Телеканал «Реальный Тагил» был создан в начале 2014 года на базе телестудии УВЗ и в таком формате просуществовал около двух лет. Второе своё рождение СМИ отметило весной 2020 года.