Телеканал «Муз-ТВ» оштрафовали на 1 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду среди подростков

Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди подростков, пишет «Интерфакс».

Отметим, что певцы Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян) приехали на вручение премии «Муз-ТВ» с группой полуобнажённых мужчин, а блогеры Игорь Синяк и Даня Милохин оделись в костюмы с элементами традиционно женской одежды.

Ранее Роскомнадзор обещал проверить эфир премии, который транслировали 4 июня. По итогам проверки специалисты РКН выявили нарушения, связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. При этом в чём именно заключалась пропаганда, в Роскомнадзоре не уточняли.