The Telegraph сообщила о 300 бойцах российской ЧВК «Вагнер» в Ливии

Около 300 российских наёмников из ЧВК «Вагнер» оказывают поддержку командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару, со ссылкой на публикацию The Telegraph пишет РБК. Все наёмники размещены в Бенгази.

Британское издание получило эту информацию от источников в британском правительстве. Данные также подтвердил источник РБК, близкий к совместной ливийско-российской нефтегазовой компании. Собеседник издания в британском правительстве заявил, что сотрудники ЧВК «почти взаимозаменяемы с [сотрудниками] ГРУ (Главное управление Генштаба)».

«[В Ливии] они пытаются обезопасить порты Тобрук и Дерна для российского флота, а также в случае захвата ливийской энергетической отрасли могут контролировать поток нефти в Южную Европу», — рассказал источник Telegraph.

Ливийская национальная армия под руководством Хафтара захватывает нефтяные месторождения в рамках кампании, которая началась в январе, пишет издание. О взятии под контроль крупнейшего месторождения нефти в Ливии, Шарары (Bloomberg оценивал возможную добычу на нём в 300 тысяч баррелей в день), армия Хафтара, в частности, сообщала в феврале.

ЧВК «Вагнер», как продолжает Telegraph, связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В ноябре прошлого года Минобороны Ливии показало фотографии, на которых Пригожин был запечатлён на встрече с ливийской делегацией в здании российского военного ведомства. В рамках этого визита Москву посетил в том числе Хафтар, также на встрече присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу.

Минобороны России на запрос британской газеты не ответило. Представители холдинга «Конкорд» (Пригожин является его совладельцем), в свою очередь, направили изданию ответ по почте, в котором «сделали абсурдное заявление», пишет Telegraph. Уточняется, что в пресс-службе группы компаний заявили, что ЧВК «Вагнер» «на самом деле поддерживала Хафтара из Земли Мэри Бёрд в Антарктиде».

О переброске в Ливию «нескольких десятков» военнослужащих российского спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее — ГРУ) в октябре 2018 года писала газета The Sun. Тогда же издание без указания источников информации утверждало, что Россия поставляет Хафтару тяжёлое вооружение и создала две базы в городах Тобрук и Бенгази. Присутствие в Ливии российских военных из ЧВК «Вагнер» РБК подтвердили источники, близкие к Минобороны и ливийским властям. Однако в российском посольстве в Ливии эту информацию опровергли.