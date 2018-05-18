Telegram заподозрили в использовании военных технологий для обхода блокировок

Для обхода блокировок в России мессенджер Telegram может использовать способы, аналогичные запатентованным около 10 лет назад учёными Минобороны, пишет «Коммерсантъ». Речь идёт об автоматической смене IP-адресов, на которую специалисты Военной академии связи Минобороны РФ в 2007–2009 годах получили три патента.

«Основная идея, которая объединяет три патента, — это повышение устойчивости работы сегмента сети при деструктивных воздействиях. Военные создавали эти изобретения в контексте защиты их сети от воздействия врагов, а сейчас это работает при защите работы мессенджера от воздействия блокировок», — пояснил источник в Минобороны.

Патенты Минобороны описывают различные способы реализации идеи «пакет в пакете», сообщил бывший гендиректор ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» Андрей Грязев. Именно эту концепцию наряду с идеей сквозного шифрования использует Telegram. Использование какого-то одного из этих методов было бы неэффективным, пояснил он.

В свою очередь, бывший директор особых направлений одной из структур Telegram Антон Розенберг, ознакомившийся с патентами Минобороны, заявил, что мессенджер их не использовал. При этом он отметил, что идеи способов обхода блокировок «очевидны и лежат на поверхности». В самом Telegram на запрос издания не ответили.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировку Telegram 16 апреля. Решение о блокировке принял суд после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

В рамках блокировки Telegram Роскомнадзор внёс в «чёрные списки» около 20 миллионов IP-адресов, в том числе принадлежащих Google и Amazon. Из-за этого многие российские сайты и сервисы столкнулись со сбоями в работе. С части заблокированных IP-адресов ограничения позже были сняты. Telegram у большинства пользователей в России продолжает работать.