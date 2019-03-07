Telegram призвал пользователей выйти на митинг против изоляции российского интернета

Компания Telegram призвала пользователей выйти на акции против изоляции российского интернета, которые намечены на 10 марта. Сообщение с призывом распространил бот, с помощью которого мессенджер обычно сообщает о нововведениях.

«Более 10 месяцев Роскомнадзор ежедневно блокирует тысячи IP-адресов, пытаясь помешать работе Telegram в России. Пока Telegram выигрывает в этой борьбе, но в любой день всё может поменяться — государство обладает огромными ресурсами, изъятыми у населения», — сказано в сообщении.

Согласованный митинг в Москве, организованный Либертарианской партией, должен начаться на проспекте Сахарова в 14:00. В Telegram отмечают, что «похожие митинги проходят и в других городах России» — в частности, либертарианцы устраивают акции в Воронеже и Хабаровске.

Поводом для митингов против изоляции рунета стало рассмотрение в Госдуме законопроекта, позволяющего российским властям контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. Для противодействия внешним угрозам авторы инициативы предлагают, в частности, создать инфраструктуру, которая позволит российскому сегменту работать в изоляции.

Мессенджер Telegram, созданный основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым, официально заблокирован в России с апреля 2018 года. Компании удаётся обходить блокировку, однако в попытках закрыть доступ к программе Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов, что привело к сбоям в работе многих проектов и компаний.