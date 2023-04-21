Телефонные мошенники с Украины заставляют пожилых людей поджигать военкоматы в Свердловской области 

В Свердловской области зафиксировано несколько случаев, когда телефонные мошенники украинских колл-центров обманом заставляли пожилых жертв переводить деньги, а после, шантажируя, требовали поджигать местные военкоматы.

По данным начальника отдела по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Олега Русина, на Украине находится около 900 таких колл-центров. По предварительной информации, в них работает от 40 до тысячи человек.

«Изначально "классически" они обманут пожилого человека, а потом объясняют, что деньги похищены. Единственный способ их (похищенные средства) вернуть — пойти и поджечь военкомат. Это свидетельствует о том, что действуют колл-центры с территории Украины», — заявил на пресс-конференции ТАСС-Урал Олег Русин.

За прошлый год в Свердловской области зарегистрировали 4846 фактов мошенничества с использованием различных средств связи. В 2021 году — 5055 случаев. По мнению Олега Русина, такое количество мошеннических действий обусловлено началом СВО.

Напомним, в конце марта в Нижнем Тагиле 67-летняя пенсионерка пыталась поджечь военкомат на улице Бажова. Тагильчанка пришла к зданию военного комиссариата с коктейлями Молотова, но устроить пожар не успела — женщину задержали патрулирующие территорию правоохранители.