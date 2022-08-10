Телефонная мошенница из Екатеринбурга перепутала номер и случайно позвонила полицейскому

Мошенница из Екатеринбурга, действуя по известной схеме телефонного обмана, случайно перепутала номер и позвонила на служебный телефон майора полиции из Тюмени. Не распознав ошибку, девушка рассказала «родственнику», что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и ей срочно нужны деньги.

Во время разговора мошенница передала телефонную трубку мужчине, который выдал себя за следователя. Он предложил настоящему сотруднику полиции помочь девушке избежать уголовной ответственности за вознаграждение в 300 тысяч рублей.

Полицейский подыграл мошенникам и назначил им встречу для передачи денег. После чего связался с коллегами из уголовного розыска и сообщил адрес.

«В назначенное место за деньгами пришла 26-летняя жительница Екатеринбурга, где её ждали оперативники. Девушку-курьера доставили в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Тюмени. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают других участников преступления.