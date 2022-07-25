Технология выгоды: «Ростелеком» запустил новый тариф к 300-летию Нижнего Тагила

В честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила компания «Ростелеком» разработала новый тариф «Технология выгоды. Лучший старт». В него входит высокоскоростной домашний интернет до 150 Мбит/с, интерактивное телевидение, безлимитный мобильный интернет (50 Гб на максимальной скорости) и 1200 минут для звонков.

«В Нижнем Тагиле команда "Ростелекома" проложила более 705 километров линий связи, чтобы обеспечить жителей качественным интернетом, телевидением и телефонией. Нашими оптическими сетями охвачено уже свыше 95% домохозяйств населённого пункта. Благодаря этому клиенты могут получить весь спектр телеком-услуг от одного провайдера, что гарантирует выгодную стоимость и оперативную техническую поддержку», — говорит Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».

Абонентам, которые уже пользуются видеосервисом Wink, при подключении тарифа «Технология выгоды. Лучший старт» не нужна ТВ-приставка. На всех телевизорах Smart TV доступно онлайн-телевидение. Также в предложение уже включена услуга «Мультискрин». Она позволяет объединить до пяти устройств под одной учётной записью и смотреть фильмы там, где удобно: на экране телевизора, компьютере, планшете или смартфоне. Кино можно ставить на паузу на одном устройстве и начать просмотр с того же места на другом.

Приятным бонусом к пакету является и опция «Облако Mail.ru». Это персональное защищённое облачное хранилище для размещения и хранения файлов любого типа с мгновенным доступом и синхронизацией со всеми устройствами. Сервис откроет такие возможности, как автозагрузка фото и видео с телефона, хранение файлов из почты, создание папок для совместной загрузки и другие.

В течение трёх месяцев после подключения будет действовать приятная промо-цена — 300 рублей. В этот период экономия для клиентов составит 60%. После трёх месяцев среднегодовая экономия будет равняться 25%.

Полная информация о тарифе «Технология выгоды. Лучший старт» и действующих акциях доступна на сайте.

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