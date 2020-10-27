Театр кукол Нижнего Тагила покажет маленьким зрителям «Небесную сказку» о создании Вселенной

На этой неделе в Нижнетагильском театре кукол состоится премьера бэби-спектакля «Небесная сказка» в рамках проекта «Дом доброй сказки». Артисты театра расскажут маленьким зрителям о космическом пространстве, небесных телах, окружающем мире, его формах и пространствах.

Спектакль реализован в экспериментальном жанре «спектакль-раскраска» — во время показа зрители смогут поучаствовать в творческом процессе и раскрасить декорации вместе с артистами. Для создания новой постановки использовались современные мультимедийные технологии, спецэффекты. Режиссёром постановки стала Наталья Молоканова, за художественное оформление отвечала Виктория Мельникова.

«Вместе с актёрами зрители узнают, из каких форм и цветов создано всё вокруг, как выглядят планеты и небесные явления, как придумать историю, если у тебя есть только белый лист и маленькая точка. Зрители отправятся в интересное, насыщенное приключениями путешествие вместе с любопытной звёздочкой, зададут много "почему?", будут фантазировать, гулять по Млечному Пути, считать падающие звёзды, ловить комету за хвост и спасать свет от тьмы», — рассказывают в театре кукол.

Проект реализован на средства грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей». Это уже третья постановка Нижнетагильского театра кукол, финансируемая ЕВРАЗом. Ранее были поставлены спектакли «Большое приключение маленькой тучки» и «Поющий кит: подводные истории».

Премьера бэби-спектакля «Небесная сказка» состояится 31 октября, в дальнейшем показы запланированы на весь ноябрь. Приобрести билеты можно на сайте театра кукол.