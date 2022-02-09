Театр кукол Нижнего Тагила открыл творческую мастерскую для детей

В Нижнетагильском театре кукол открылась мастерская для детей от 7 лет «Закулисье». На пилотном курсе участников уже знакомят с устройством театра, основами актёрского мастерства и управления куклой.

Программа рассчитана не только на будущих актёров, но и всех, кто хочет научиться общаться, выражать эмоции и заниматься творчеством. Руководителем мастерской стала актриса театра Татьяна Швендых.

«Основная часть образовательной программы посвящена тренингам по актёрскому мастерству, сценической речи, обучению основам работы с куклами. Но главное, что мы хотим дать нашим воспитанникам, уверенность в себе, свободу выражения эмоций и чувств, умение общаться. Эти навыки пригодятся им и на сцене, и в жизни», — уверена актриса.

Также участники мастерской узнают, как рождаются куклы и декорации, примут участие в их создании, увидят «кукольную» жизнь изнутри. Подводить итоги обучения в мастерской планируют спектаклем. Первой выпускной постановкой станет сказка о приключениях маленького Лиса, написанная тагильчанином Андреем Белоусовым.

«Мы с уверенностью заявляем, что готовы к новому серьёзному проекту. Первая группа набрана. Будем учить и учиться, творить и радоваться! Надеемся, что скоро покажем замечательные кукольные представления родителям наших студийцев, а также сможем поучаствовать с ними на фестивалях и конкурсах!» — рассказала директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачёва.

Как пояснили в театре, о втором наборе в студию маленьким зрителям и их родителям обязательно сообщат позже.