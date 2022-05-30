Театр кукол Нижнего Тагила и актриса «Маленького театра» получили награды фестиваля «Браво!»

В минувшие выходные в Екатеринбурге подвели итоги областного конкурса театральных работ и фестиваля «Браво!». Большую часть наград забрали театры Екатеринбурга, а в Нижний Тагил отправилась статуэтка, полученная театром кукол, и специальный диплом жюри, вручённый артистке «Маленького театра» Анне Каратаевой.

В этом году в афишу главного театрального форума Среднего Урала попали спектакли трёх театров Нижнего Тагила. Драматический театр выдвинул на фестиваль спектакль-притчу «Пегий пёс, бегущий краем моря» (12+) номинанта «Золотой Маски» Даниила Безносова. Увидеть эту постановку можно будет 3 июня на Фестивале малых городов России, который впервые проходит на сцене тагильской драмы.

Эксперты фестиваля «Браво!» оценили Нижнетагильский театр кукол за спектакль «Хочу быть волком» (6+). Кроме того, театр представлял ещё одну работу: «Сказку о капризной принцессе» (6+). Обе постановки были созданы приглашёнными режиссёрами. Одна — творческой командой из Беларуси (Александром Янушкевичем и Татьяной Нерсисян), другая — питерским режиссёром Петром Васильевым.

«Мы очень счастливы, что получили эту награду. Эксперты отметили большой успех нашего театра, так как мы сотрудничали с такими яркими личностями — режиссёром Александром Янушкевичем и художником Татьяной Нерсисян. Также они отметили работу наших артистов. И ещё важно сказать, что театр впервые получил награду в номинации “Лучший кукольный спектакль в Свердловской области”», — рассказала «Афише МС» директор театра Татьяна Ткачёва.

Вторую награду привёз независимый «Маленький театр», он получил свою первую номинацию в областном фестивале со спектаклем Татьяны Захаровой «То, кого вам приходится сильно любить» (12+), рассказывающим непростую историю девочки-подростка с инвалидностью. Анна Каратаева, исполняющая главную роль, получила за неё специальный диплом жюри фестиваля «Браво!».

«Любая награда, конечно, очень приятна. Но для меня, прежде всего, самое приятное то, что у нас в целом была возможность выпустить эту сложную, большую работу. Мы периодически сталкиваемся с различными трудностями, и каждый спектакль для нас — это очень важное событие. Прежде всего, это работа команды — режиссёра Татьяны Захаровой и моих партнёров по сцене. Без полной самоотдачи любого из нас ничего бы не вышло. История непростая: она и про одиночество, и про любовь, и про поиски себя», — рассказала «Афише МС» артистка театра Анна Каратаева.

Театральные критики отметили, что играть человека с ограниченными возможностями здоровья — изначально щекотливый и рискованный замысел. Тут очень важно проделать тонкую работу, и, как было отмечено, у тагильских артистов получилось показать неподдельную любовь.

Призы вручали в нескольких номинациях: «Музыкальный театр», «Драматический театр», «Театр кукол», «Театр теней». Также эксперты присуждали специальные дипломы жюри, приз зрительских симпатий и премии Свердловского Союза театральных деятелей.

На главную театральную премию «Браво!» номинировались Серовский драматический театр, екатеринбургский ТЮЗ, «Коляда-Театр», Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета и другие театры области.