Театр кукол Нижнего Тагила готовит премьеру к юбилею Чуковского

В Нижнетагильском театре кукол идёт работа над музыкальной сказкой «Муха-Цокотуха» (6+) с песнями и танцами. Спектакль создадут по мотивам известного произведения Корнея Чуковского. Постановкой занимаются приглашённые режиссёр Валерий Баджи и художник Ирина Хмарук.

«Авторы запланировали масштабные декорации. Центральное место на сцене займёт гигантский самовар, который будет превращаться то в ворота, то в экран для теневых кукол. Помимо них, в постановке будут использованы крупные планшетные куклы и бутафория: эффектные пауки, красавица муха с позолоченным брюхом, смелый лётчик-комарик с волшебным фонариком», — рассказывают в театре.

Зрители смогут полностью погрузиться в процесс рождения истории в воображении писателя и на сцене театра. Постановка будет посвящена 140-летию со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея Чуковского.

Премьера пройдёт 26 и 27 февраля, 6 марта в 11:00 и 13:00. Билеты уже в продаже на сайте и в кассе театра. Спектакль рекомендован для детей от трёх лет.