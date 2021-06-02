Театр кукол начнёт показывать спектакли на открытом воздухе в разных районах Нижнего Тагила

Возле Нижнетагильского театра кукол сегодня прошёл первый показ в рамках проекта «Кукольный балаганчик». С этого лета постановки кукольников станут ещё ближе к зрителям, ведь у театра появилась передвижная сцена.

Проект «Кукольный балаганчик» выиграл грант конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». На 350 тысяч рублей приобретены надувная сцена, сборный шатёр, 50 складных стульев и пледов для зрителей, инверторная бензиновая электростанция, сценическое покрытие и специальный надувной костюм. Первым спектаклем, показанным на новой уличной сцене, стал бэби-спектакль «Большое путешествие маленькой тучки» (0+), который тоже был создан при поддержке ЕВРАЗа.

«Мы давно мечтали развивать уличный формат. И конечно, хотелось, чтобы ресурсы совпадали с запросом зрителей — была сцена, чтобы были удобные стулья, чтобы можно было показывать наши спектакли в разных районах города или даже в других городах. Благодаря конкурсу ЕВРАЗа у нас появилась возможность реализовать все наши замыслы. Также хочется сказать спасибо нашим зрителям, которые голосовали за наш проект в рамках конкурса», — говорит директор театра кукол Татьяна Ткачёва.

Сегодня в репертуаре театра кукол есть семь спектаклей, которые можно показывать на улице. В ближайшее время артисты отправятся в адаптивную школу Качканара с благотворительным показом сказки. Также серия благотворительных спектаклей пройдёт на разных площадках Нижнего Тагила.

Нижнетагильский театр кукол с 2017 года становится победителем конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Так, театр получил средства на постановку бэби-спектаклей и создание театрального пространства для малышей «Дом доброй сказки». За четыре года ЕВРАЗ поддержал проекты Нижнетагильского театра кукол на сумму 850 тысяч рублей.