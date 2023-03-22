Тайны далёких планет, секреты туманных галактик и загадки космических глубин. Кафе ДК НТМК приглашает посетить новую развлекательную программу «Космическая кухня»

Маленькие девочки непременно мечтают о том, что, когда вырастут, будут жить в красивом замке и носить пышные платья, а все вокруг станут называть их «Ваше высочество».

Любому мальчишке по душе настоящие мужские фантазии: один хочет стать водителем-дальнобойщиком, чтобы приносить пользу людям и увидеть весь земной шар. Другой — знаменитым врачом, хирургом, чтобы спасать жизни людей. А вот о космосе грезят все, независимо от пола и возраста.

Тайны далёких планет, секреты туманных галактик и загадки космических глубин будоражат умы детей и взрослых. Мы рискнём разобраться в этих вопросах легко, весело и играючи! Ведь совсем необязательно становиться настоящим космонавтом, чтобы увидеть космос.

Уже 8 апреля кафе ДК НТМК приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей посетить новую развлекательную программу «Космическая кухня» (0+).

Вместе с забавными ведущими и творческими коллективами ДК НТМК мы окунёмся в режиме реального времени в невероятный мир Вселенной Детской Радости! Мы готовим настоящих космонавтов, зажигаем звёзды и танцпол, создаём рецепты улётного веселья!

На нашей улётной вечеринке мы будем танцевать, флешмобить, ловить мыльные пузыри, смотреть классные мультики и веселиться до состояния невесомости!

А ещё вы сможете подкрепиться прямо во время программы вкусняшками из специального детского меню от кафе ДК НТМК.

Цена билета — 300 рублей. Дети до 4 лет — бесплатно в сопровождении взрослого с билетом.

Согласитесь, «смешная» цена для почти настоящего космического путешествия?!

Все интересующие вопросы вы сможете задать работникам ДК НТМК по телефонам: 23-13-13, 23-10-81, 23-10-89.