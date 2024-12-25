Татьяна Мерзлякова посетила Нижний Тагил

Накануне уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила пенитенциарные и образовательные учреждения Нижнего Тагила, а также провела приём по личным вопросам.

«За время своей работы всегда последний прием в году провожу в Нижнем Тагиле из уважения к городу, признания его значимости в развитии округа и области. И сегодня ещё раз утвердилась в своем мнении, посетив Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых, где встретилась со студентами разных курсов. Вижу, что в городе растят не только профессионалов, будущих работников градообразующих предприятий, но и интересных, мыслящих людей», — цитирует Татьяну Мерзлякову пресс-служба администрации города.

Также омбудсмен поговорила с главой города Владиславом Пинаевым о планах на 2025 год, социальной ориентированности бюджета и поинтересовалась судьбами жителей дома по улице Сибирская, 81. В свою очередь мэр подчеркнул, что с уполномоченным по правам человека в Свердловской области налажено тесное взаимодействие, которое позволяет решать самые сложные вопросы. Владислав Пинаев поблагодарил Татьяну Мерзлякову за поддержку в трагичный для города момент.

«Спасибо большое, что были рядом, вместе проводили приемы, взяли на себя часть проблем, не входящих в компетенцию городских властей. Знаю, что для их решения подключали коллег из других областей. Для тагильчан, попавших в ситуацию, когда, казалось бы, всё против тебя, ваша помощь бесценна», — сказал Владислав Пинаев.

В настоящее время администрация города и уполномоченный по правам человека в Свердловской области работают над решением проблемы, связанной с неудовлетворительным состоянием жилых домов, которые являются объектами культурного наследия и расположены на улице Ильича. В ходе своего визита на место Татьяна Мерзлякова ознакомилась с ситуацией.

«В них очень тяжело живётся людям. Капитальный ремонт обходится значительно дороже и ложится тяжким грузом на плечи муниципалитета. Подобные ситуации были в Ирбите, есть обращения из Верхотурья и Невьянска. Оставлять вопрос без внимания нельзя», — отметила омбудсмен.