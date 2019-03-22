ТАСС: Штрафы за пьяное вождение не будут влиять на стоимость ОСАГО

Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на стоимость полиса ОСАГО, заявил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, цена страхового полиса может вырасти лишь из-за административных правонарушений.

«Норма об учёте штрафов за "пьяное" вождение исключена, поскольку в законопроекте учитываются только административные правонарушения», — подчеркнул Моисеев.

Он напомнил, что за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде водителя ждёт уголовное наказание по ст. 264.1 УК РФ и лишение прав более чем на год.

Законопроект Минфина об изменении расчёта стоимости ОСАГО предполагает, что страховщики при определении цены полиса будут учитывать неоднократные штрафы за грубые нарушения Правил дорожного движения. Ранее сообщалось, что выплаты по ОСАГО в случае ДТП с жертвами могут вырасти до двух миллионов рублей.