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27 Дек 2016 15:25 | Метки: Новости Нижнего Тагила, УВЗ

Танк со спортивным характером. На УВЗ рассказали о самой эффектной новинке 2016 года

В минувшем году корпорация «Уралвагонзавод» выпустила в промышленную сборку семь образцов вооружения, среди которых новейшая модификация основного боевого танка Т-72Б3. Боевая машина прошла очередную модернизацию и получила неофициальное название «городской танк». Комплекс мероприятий, направленных на повышение основных характеристик танка, был разработан в «Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения» (входит в УВЗ. – Прим. ред.). В конце 2012 года приказом министра обороны РФ Т-72Б3 принят на вооружение российской армии.

«В ходе доработок танк получил новую систему управления огнём, включающую в том числе многоканальный всесуточный прицел наводчика. С его помощью танк может в любое время суток обнаружить и распознать цель на расстоянии до пяти километров. Кроме того, машину оснастили цифровым баллистическим вычислителем с комплектом датчиков метео- и топографических условий. Он обеспечивает автоматизацию процесса подготовки выстрела и значительно повышает точность стрельбы. Новый комплекс управляемого вооружения гарантирует высокую вероятность уничтожения цели ракетой с места и в движении на дальности до пяти километров. А внедрение автомата сопровождения целей упростило работу наводчика при стрельбе с ходу и по движущимся целям. Кроме того, усовершенствованный танк получил более современную динамическую защиту и цифровые средства связи», – говорится в специальном проекте корпорации.

Кроме того, специальная версия танка Т-72Б3М отлично зарекомендовала себя на соревнованиях по танковому биатлону. В этом году в соревнованиях приняли участие 17 стран, при этом на своих танках выступала только команда Китая – остальные участники соревновались на российских Т-72. На танке Т-72Б3 установлена новая (по сравнению с Т-72Б) версия 125-мм гладкоствольной пушки повышенной точности, благодаря чему рассеивание снарядов при стрельбе снижено в среднем на 15%. Кроме того, танк оснащён автоматом сопровождения цели.

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: Ria.ru

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