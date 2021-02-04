Танк «Армата» разрешили вывозить за границу

Разработанный на «Уралвагонзаводе» танк «Армата» получил паспорт экспортного облика, со ссылкой на пресс-службу Рособоронэкспорта пишет РИА Новости.

«На танк Т-14 "Армата" оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», — заявили в ведомстве.

Ближайшей зарубежной выставкой с участием российских оборонных предприятий, включая разработчика «Арматы» концерн «Уралвагонзавод», станет оружейный салон IDEX-2021 (Абу-Даби, ОАЭ).

Ранее танк Т-14 «Армата» показали на параде в День танкиста в Нижнем Тагиле. По словам разработчиков, это единственная в мире боевая машина третьего послевоенного поколения.

Летом 2020 года танк «Армата» на испытаниях отработал в беспилотном режиме. Позже экс-руководитель главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковник Сергей Маев уточнил, что разработка роботизированных военных комплексов будет завершена в России через 10–30 лет.