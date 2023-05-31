Танцевально-спортивный клуб «Евразия» из Нижнего Тагила завершил сезон победами на турнирах в Екатеринбурге

Танцевально-спортивный клуб «Евразия» привёз в Нижний Тагил золото, серебро и бронзу с двух турниров в Екатеринбурге. В клубе занимаются дети от 3 лет, также есть взрослая группа, куда ходят танцоры вплоть до 70 лет. В последних двух соревнованиях принимали участие дети от 7 до 14 лет.

Клуб завершил сезон на российском турнире по танцевальному спорту «Виват, Екатеринбург — 2023», откуда тагильчане привезли все три вида наград: золото, серебро и бронзу. В рамках соревнований выступили более 500 пар и солистов из различных городов Российской Федерации.

Также успешно для «Евразии» прошёл Кубок ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Там ребята завоевали серебряные и бронзовые награды.

Клуб существует с 2008 года. По словам руководителя «Евразии» Юлии Ершовой, на следующий творческий сезон у тагильских бальников не менее грандиозные планы.