Танцевально-спортивный клуб «Евразия» из Нижнего Тагила взял два золота на всероссийских соревнованиях 

Воспитанники нижнетагильского танцевально-спортивного клуба «Евразия» взяли два золота на всероссийских соревнованиях на Кубок ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», которые прошли 20 и 21 января в столице Среднего Урала.

«Первые соревнования после новогодних праздников — это всегда сложно. Набирать форму после отдыха нужно быстрее. Также с нового года дети переходят в новые возрастные категории, учат новые фигуры. Но всё получилось, и мы этому рады!» — рассказала АН «Между строк» руководитель «Евразии» Полина Шефер.

В соревнованиях принимали участие дети от 10 до 16 лет. Первое золото взяли в категории «Дети-2» (открытый класс) Лев Шефер и Арина Гарина, второе золото в категории «Юниоры-2» (открытый класс) у Яны Михалевой и Анастасии Анфилатовой. Также в последней категории Алёна Кравченко заняла 4-е место.

Клуб «Евразия» существует с 2008 года, в нём занимаются дети от 3 лет, а также есть взрослая группа, самому старшему спортсмену которой 75 лет. По словам Полины Шефер, сейчас тагильские бальники готовятся к первенству Свердловской области и первенству Уральского Федерального округа.