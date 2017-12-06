Таможня ввела новые правила для покупок из зарубежных интернет-магазинов

Покупки из зарубежных интернет-магазинов, отправленные покупателю в ноябре и декабре, будут задерживаться из-за новых требований Федеральной таможенной службы (ФТС), со ссылкой на нескольких операторов экспресс-доставки пишут «Ведомости».

В соответствии с приказом руководителя службы Владимира Булавина, с 7 декабря 2017 года по 1 июля 2018 года ФТС проведёт эксперимент, который состоит в том, что с 7 декабря таможню пройдут только те посылки, при оформлении которых был указан ИНН получателя и проставлены интернет-ссылки на каждый товар в заказе, сообщается на сайтах служб доставки СДЭК, Boxberry, SPSR, DPD. Ранее эту информацию не нужно было предоставлять при прохождении товаров через таможню.

В пресс-службе ФТС заявили, что данные необходимы для контроля стоимости и веса приобретённых товаров, таким образом ведомство будет проверять порог беспошлинного ввоза товаров в Россию. Сейчас этот показатель составляет тысячу евро и ограничение в размере не более 31 кг товаров в месяц. Представитель ФТС пояснил изданию, что сотрудники таможни будут осматривать все товары из посылок с помощью рентгеновской техники, осмотр будут проводить на складах временного хранения.

«Все контрольные операции и решения принимаются системой в режиме реального времени. При своевременном представлении ИНН никаких задержек сроков выпуска товаров со стороны таможенных органов не возникнет», — отметили в пресс-службе ФТС.

Директор Boxberry International Марат Артуганов объяснил, что ИНН заказчика государству нужен, чтобы отслеживать уплату налогов с покупок в интернет-магазинах. Требование подтверждать указанную покупателем цену ссылками он назвал «самым противоречивым изменением». По его словам, цены на сайте могут меняться за несколько минут. Кроме того, при покупке на аукционе eBaу ссылка спустя некоторое время становится недействительной.

Руководитель направления «Международная логистика» компании СДЭК Сергей Гуменюк отметил, что правила будут распространяться только на коммерческих операторов экспресс-доставки.