Таможня Беларуси устроила проверку «Гарри Поттера» на предмет призывов к свержению Лукашенко

Белорусская таможня обратилась к издательству «Янушкевич» с просьбой письменно подтвердить тот факт, что в книге «Гарри Поттер и Тайная комната» нет «призывов к свержению существующей власти в Республике Беларусь», сообщает телеграм-канал Nexta.

В издательстве «Янушкевич» эту информацию подтвердили.

«Да, мы действительно получили такое письмо. Книгу мы печатали за рубежом, в ведомстве попросили подтвердить, что ничего такого там нет», — сообщил собеседник.

По его словам, тираж книги не пропускают в Беларусь.