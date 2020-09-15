Таможня Беларуси устроила проверку «Гарри Поттера» на предмет призывов к свержению Лукашенко

15.09.2020 16:45
Белорусская таможня обратилась к издательству «Янушкевич» с просьбой письменно подтвердить тот факт, что в книге «Гарри Поттер и Тайная комната» нет «призывов к свержению существующей власти в Республике Беларусь», сообщает телеграм-канал Nexta.
В издательстве «Янушкевич» эту информацию подтвердили.
«Да, мы действительно получили такое письмо. Книгу мы печатали за рубежом, в ведомстве попросили подтвердить, что ничего такого там нет», — сообщил собеседник.
По его словам, тираж книги не пропускают в Беларусь.
«Надеемся, что после нашего письма это произойдёт», — сообщили в издательстве.