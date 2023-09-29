Таможенники задержали в Кольцово гражданку США родом из Нижнего Тагила, которая пыталась ввезти в РФ десятки тысяч долларов без декларации

Кольцовская таможенная служба обнаружила у 49-летней жительницы США, летевшей на рейсе Стамбул — Екатеринбург, денежные средства в размере более 72 тысяч долларов, которые не были задекларированы, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Женщина имеет двойное гражданство (США и РФ) и вместе со своим несовершеннолетним сыном прилетела купить квартиру в Екатеринбурге.

«Без письменного декларирования можно единовременно ввозить в Россию валюту, суммарно не превышающую 10 тысяч долларов США в эквиваленте. В подобной ситуации прилетевшей необходимо было заполнить пассажирскую таможенную декларацию с указанием суммы, превышающей установленную норму, и проследовать через “красный” коридор», — объяснил начальник Кольцовской таможни Сергей Баландин.

Как выяснилось, нарушительница родом из Нижнего Тагила. Сейчас женщина проживает в Америке, по её словам, указанная сумма — это её личные накопления, а декларацию она не заполняла, поскольку не увидела документов на стойке.

В отношении женщины возбуждено административное дело и назначен штраф в размере 2,5 млн рублей.