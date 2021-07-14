«Там пройти сейчас невозможно, всё в фекалиях». После ливней в Северном посёлке вышедшая из строя канализация затопила нечистотами всю округу

После сильных дождей 3 и 4 июля рядом с домом № 2 по улице Днепровской в Северном посёлке прорвало канализацию — её содержимое из люка начало выливаться на придомовую территорию. Почти две недели жители дома вынуждены жить в окружении нечистот и зловонного запаха.

«Там пройти сейчас невозможно, всё в фекалиях. Из-за этого ещё и окна открыть нельзя, вещи посушить тоже нельзя. Мы обращались в администрацию города, в “Водоканал”, УК, но всем на нас по фигу», — рассказывает тагильчанка Анастасия.

«Действительно, жители обратились 5 июля в управляющую компанию “Химэнерго”. Но в связи с реорганизацией УК проигнорировала просьбу. Администрация Дзержинского района подала обращение в “Водоканал-НТ”, и сейчас на месте работает аварийная бригада. Мы советуем в таких случаях жильцам менять УК», — сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Аварийная бригада «Водоканала-НТ» продолжает прочистку канализации. По словам работников, они закончат работу в ближайшее время.