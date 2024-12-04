Талантливые свердловчане смогут бесплатно представить свои работы в креативном кластере «Домна»

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого создан Центр «Мой бизнес», объявил отбор авторов для организации выставок в «Домне». В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» креативный кластер предоставляет участникам возможность безвозмездно экспонировать свои работы.

К участию приглашаются художники, фотографы, скульпторы, мастера народных художественных промыслов и авторы других креативных проектов, чьи работы могут быть выставлены. Подать заявку можно до 23 декабря на сайте «Домны», заполнив специальную форму.

По итогам конкурсного отбора СОФПП, являющийся опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе, составит календарь из 12 выставочных проектов на 2025 год.

«В Екатеринбурге много талантливых авторов в разных направлениях — от современного искусства до традиционных форм. Среди них немало начинающих художников. Выставка в “Домне” — отличная возможность представить свои работы в месте, ставшем центром креативной и деловой жизни города», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

В заявке необходимо указать информацию о творческом пути, стилистику работ, концепцию выставки, количество произведений для экспонирования и приложить фотографии. Преимуществом станут ссылки на социальные сети, портфолио, личные сайты и другие ресурсы, демонстрирующие творчество автора.

Конкурсная комиссия рассмотрит заявки, а победителей объявят сразу после новогодних праздников. Первая выставка 2025 года откроется 13 января.

«Мы второй раз проводим этот конкурс. В 2024 году в “Домне” прошли выставки художников, работающих в самых разных стилях и форматах, а также несколько фотовыставок. Были представлены скульптуры и арт-объекты из дерева. В этом году мы продолжаем традицию и ждём новых авторов с их креативными проектами», — подчеркнул директор СОФПП Валерий Пиличев.

В 2024 году 12 авторов провели персональные выставки в «Домне». Среди них — серия работ в смешанной технике «Расскажи мне свои секреты» Анастасии Лесюк и Натальи Мостовщиковой, фотовыставка «День и ночь» Евгении Яблонской, проект «Сознание времени» Александры Горчатовой и скульптуры из дерева Игоря Роговского. Также в креативном кластере прошли специальные выставочные проекты, включая коллекции спичечных этикеток и картины из собрания компании «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ», где были представлены работы Виталия Воловича, Вячеслава Михайлова и Романа Баянова.