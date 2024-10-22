Такой молодой, а уже автохам. В Нижнем Тагиле 19-летний студент нагло игнорирует правила парковки

Пешеходы и автовладельцы в Тагилстроевском районе обратили внимание на неправильно припаркованный автомобиль ВАЗ-2110, который регулярно занимает газон около училища на улице Балакинской, 2а. По данным АН «Между строк», водитель этого транспортного средства 19-летний молодой человек учится в Нижнетагильском железнодорожном техникуме и систематически игнорирует правила парковки, что создаёт определённые неудобства для местных жителей и учащихся.

Редакции АН «Между строк» в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции подтвердили факт нарушения — парковка на газоне строго запрещена. В соответствии с действующим законодательством администрация района отвечает за пресечение таких правонарушений и имеет полномочия привлекать виновных к ответственности.

Согласно статье 16 52-ОЗ «Об административных нарушениях по Свердловской области», за проезд или стоянку механических транспортных средств на газонах или других озеленённых территориях для граждан предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.