«Такого унижения я в жизни не испытывал!» В Нижнем Тагиле 86-летнего заслуженного работника МВД с инвалидностью 45 минут «промариновали» на избирательном участке

Заслуженный работник МВД, полковник в отставке Юрий Ефремов был вынужден 45 минут (из которых 15 минут на улице) прождать возможность проголосовать. Как рассказал АН «Между строк» 86-летний ветеран внутренних дел, он не может самостоятельно передвигаться, но решил, что должен самостоятельно добраться до участка и опустить бюллетень в урну.

«Я считал за честь проголосовать за нашего президента, самостоятельно опустить бюллетень в урну, а не вызывать их на дом, потому что они дальше порога не заходят. Попросил друга, меня довезли и под руки довели до участка 2192 на Строителей, 7. Участок находится в каком-то полуподвальном помещении клуба “Бригантина”, ни указателей, ничего. Приехали без пятнадцати восемь, но меня не пустили даже, сказали ждать открытия участка. А потом выяснилось, что у них нет света, пришлось ждать ещё полчаса, пока на улице светло не стало. Спросил, где журналисты, наблюдатели. Нет никого! Спросил, где проголосовать за благоустройство дворовых территорий, которые Носов обещал. Отправили в 64-ю школу! Меня, 86-летнего инвалида! Как я туда дойду?» — рассказал Юрий Николаевич.

Один самых заслуженных экс-сотрудников МВД Нижнего Тагила говорит, что общение с участковой избирательной комиссией было для него настоящим унижением.

«Я читал, как Носов сегодня проголосовал, очень хорошо. А когда нас будут встречать как людей, а не как электорат?! Такого унижения я в жизни не испытывал! Я в ЦИК обязательно позвоню, уважаемой Элле Памфиловой, по этой теме!» — возмущён ветеран.

Председатель тагильского избиркома Лидия Брызгалова заявила АН «Между строк», что не владеет информацией по поводу отключения света на участке № 2192.

«Что касается открытия участков, то по закону они открываются в 8 утра, но запустить и хотя бы посадить где-нибудь Юрия Николаевича, конечно, могли. Я его прекрасно знаю, он работал юристом в нашем отделе здравоохранения. Пока оценки по поводу ситуации давать не могу, но буду разбираться», — прокомментировала АН «Между строк» Лидия Брызгалова.

Юрий Ефремов работал в органах внутренних дел Нижнего Тагила с 1959 года. В разные годы возглавлял отдел милиции Ленинского райисполкома, штаб УВД горисполкома, работал замначальника следственного отдела по раскрытию особо опасных преступлений, заместителем начальника УВД Нижнего Тагила. В 1976 году министр МВД Щёлоков подписал указ о награждении Ефремова знаком «Заслуженный работник МВД».

После окончания службы в 1980 году работал начальником Нижнетагильской школы милиции, с 1992 года — юристом горздрава.