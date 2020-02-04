«Такое ощущение, что выходить собирался ненадолго». В Нижнем Тагиле больше месяца ищут 45-летнего мужчину

В Нижнем Тагиле пропал 45-летний Олег Диденко. 22 декабря 2019 года он вышел из своей квартиры на Красном Камне и до настоящего момента его местонахождение неизвестно. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», к ним обратилась сестра пропавшего, заявив, что ранее мужчина не пропадал.

«Такое ощущение, что выходить собирался ненадолго. Телевизор оставил включённым, телефон тоже дома оставил», — рассказали поисковики.

В день пропажи Олег был одет в светло-коричневую куртку, тёмно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, тёмно-синие кроссовки и чёрную шапку.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Олега, просят сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.