«Такие программы — это залог развития предпринимателей». На площадке СОФПП прошёл бесплатный онлайн-курс «Контекстная реклама “Яндекс”, Google»

На площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) прошёл бесплатный онлайн-курс «Контекстная реклама “Яндекс”, Google». Спикером мероприятия была ведущий специалист по контекстной рекламе агентства «Промо Эксперт», сертифицированный специалист сервисов «Яндекс Директ» и «Яндекс Метрика» Светлана Казанцева. На практикуме Светлана рассказала и показала участникам, как запускать рекламные кампании в «Яндекс Директ» и анализировать их эффективность. В рамках совместного проекта «PRO образование» СОФПП и АН «Между строк» мы пообщались с участниками курса и узнали, кому, как и чем был полезен этот интенсив.

По итогам обучения предприниматели оставили положительные отзывы: отметили актуальность, хорошую организацию, высокий уровень преподавания, а также доступность. Благодаря тому, что велась запись курса, слушатели могли пройти обучение в удобное для них время. После завершения интенсива участники, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца.